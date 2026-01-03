Situación en Venezuela: Albares se reúne con opositor Edmundo González

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid, 3 ene (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, habló este sábado con el líder opositor venezolano, Edmundo González, exiliado en Madrid desde 2024, y abordaron la situación en Venezuela tras el ataque de Estados Unidos a Caracas, así como la "posible evolución" de los acontecimientos.

Según confirmaron a EFE fuentes del Ministerio español de Exteriores, Albares mantuvo una conversación con Edmundo González, que reside exiliado en España desde septiembre de 2024 tras las elecciones presidenciales de julio de ese año, en las que fue el candidato de la principal coalición opositora a Nicolás Maduro.

Albares y Edmundo Gonzaléz también abordaron la situación de los venezolanos en España y de la colonia española en Venezuela.

Tras el bombardeo de Estados Unidos a objetivos venezolanos, Albares mantuvo contactos también con la Alta Representante de la Unión Europea (UE) para política exterior, Kaja Kallas, y los ministros de Exteriores de Italia y Portugal, y llamó al respeto al derecho internacional "y a la desescalada".

El ministro, que sigue los acontecimientos desde el gabinete de crisis en el Ministerio, explicó que tanto la Embajada española en Caracas, el consulado y la unidad de emergencia consular "están plenamente operativos" para atender a la colonia española, cifrada en 154.767 residentes.

"Su seguridad es nuestra prioridad", subrayó Albares.