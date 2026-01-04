Los beneficios del huevo: Proteínas y salud ocular en cada bocado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

GUADALAJARA, JALISCO.– En el panorama de la nutrición actual, pocos alimentos son tan completos y versátiles como el huevo. Con un aporte de apenas 75 calorías por unidad, se posiciona como una de las fuentes más eficientes de proteína de alto valor biológico. De acuerdo con Michelle Guadalupe Mendoza Pérez, académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), un solo huevo grande proporciona aproximadamente 6 gramos de proteína, además de nutrientes esenciales como vitamina D, zinc y colina.

Beneficios para la visión y el sistema óseo

Más allá de sus proteínas, el consumo de huevo impacta directamente en la salud a largo plazo. La experta señala que las yemas son ricas en luteína y zeaxantina, compuestos fundamentales para reducir el riesgo de cataratas y la degeneración macular, que representa la principal causa de ceguera en adultos mayores de 55 años.

El debate del colesterol: contexto y moderación

Uno de los puntos más discutidos es el contenido de colesterol en las yemas, que ronda los 186 miligramos por unidad. Al respecto, Mendoza Pérez aclara que, si bien personas con diabetes o riesgo cardiovascular deben vigilar su ingesta, el huevo no es intrínsecamente dañino.

"Si la dieta de una persona contiene poco colesterol, los huevos pueden considerarse menos peligrosos", explica la académica. Como ejemplo, menciona que para quienes siguen una dieta vegetariana, la yema puede ser su única fuente de colesterol. En este sentido, la Asociación Americana del Corazón respalda el consumo de un huevo al día como parte de un régimen equilibrado.

Seguridad alimentaria: del cartón a la mesa

Para aprovechar estos beneficios, la especialista enfatiza que el manejo higiénico es crucial. Entre las recomendaciones de seguridad compartidas por la académica de la UAG destacan:

Refrigeración estratégica: Guardar los huevos a 4°C o menos en la parte más fría del refrigerador, evitando las puertas laterales donde la temperatura fluctúa.

Cocción total: Es vital cocinarlos completamente para eliminar el riesgo de Salmonella. En caso de recetas que requieran huevo crudo, se deben utilizar productos pasteurizados.

Higiene en la cocina: No permitir que platos con huevo reposen más de dos horas a temperatura ambiente y lavar meticulosamente manos y superficies tras manipular el producto crudo.

Versatilidad en la cocina: Tortilla de vegetales

Como una opción saludable para cuatro personas, se sugiere la preparación de una tortilla que combine este alimento con fibra. La receta incluye ingredientes como calabacitas, pimientos, cebolla y papas, cocinados preferentemente en aceite de oliva o aguacate. El proceso consiste en ablandar los vegetales, mezclarlos con los huevos batidos y cocinar por ambos lados, logrando un platillo equilibrado y nutritivo.