¿Cuántas solicitudes de visado gestionó Melitón Cordero y cuáles son las penas que podría enfrentar?

El arresto de Melitón Cordero, exsupervisor de la Administración de Control de Drogas (DEA) en la República Dominicana, ha desencadenado una investigación federal en Estados Unidos.

Y es que, de acuerdo con información recogida por medios internacionales y locales del país caribeño, Cordero habría utilizado su cargo para recibir pagos ilícitos a cambio de favores oficiales, facilitando la obtención de visas estadounidenses destinadas a informantes confidenciales.

Las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), en colaboración con fiscalías federales y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, señalan que el exagente gestionó al menos 119 solicitudes de visado y recibir a cambio miles de dólares por cada visa, mientras estuvo asignado a la embajada en Santo Domingo, según explicó, la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro en un comunicado.

Algunas de estas gestiones, según los documentos judiciales, incluyeron la emisión irregular de documentos oficiales para beneficiar trámites migratorios de terceros.

El caso ha generado repercusiones diplomáticas. Leah F. Campos, embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, calificó el episodio como una “violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública”.

Por su parte, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, aclaró que la decisión de cerrar la oficina de la DEA corresponde a una investigación interna estadounidense, sin implicar al gobierno local.

Las leyes federales bajo las que será procesado Melitón Cordero

En el ámbito judicial, Melitón Cordero enfrenta acusaciones bajo varias leyes federales estadounidenses: el delito de conspiración para cometer soborno se enmarca en el capítulo 11 del Título 18 del Código de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 201), que sanciona hasta con 15 años de prisión y multas a quienes utilicen su posición para recibir pagos a cambio de favores oficiales.

El cargo de fraude de visas puede ser procesado bajo el estatuto de conspiración general (18 U.S.C. § 371), que prevé sanciones de hasta 5 años de prisión para quienes participen en acuerdos ilícitos que perjudiquen a una agencia gubernamental.

De igual manera, el mal uso de posición oficial se encuentra regulado en los apartados 203 y 205 del Título 18, que impiden a los funcionarios representar intereses ajenos ante el gobierno en asuntos donde tengan responsabilidad o información privilegiada.

Las penas máximas que podría enfrentar Melitón Cordero si es condenado

Melitón Cordero es declarado culpable de todos los cargos y recibe la pena máxima por cada uno, podría enfrentar hasta:

Conspiración para cometer soborno: hasta 15 años de prisión

Fraude de visas (conspiración general): hasta 5 años de prisión

Mal uso de posición oficial: penas variables, pero en casos similares pueden llegar hasta 5 años adicionales

Foreign Extortion Prevention Act: hasta 15 años de prisión

Si las sentencias se suman y no se cumplen de forma simultánea, Cordero podría enfrentar hasta 40 años de prisión. La duración real dependerá de la decisión del tribunal y de si las sentencias se ordenan en forma concurrente o consecutiva. Además, podría enfrentar multas significativas según lo establecido en cada estatuto.