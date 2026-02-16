Faride Raful se limita a decir caso DEA en RD "no fue un tema hoy en la Fuerza de Tarea"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El apresamiento e investigaciones sobre el supervisor de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) en República Dominicana, no fue abordado este lunes en la reunión de los organismos que componen la Fuerza de Tarea Conjunta.

"Eso no fue un tema hoy", se limitó a decir la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en el Palacio de la Policía Nacional. La escueta respuesta de la funcionaria se debió a inquietudes de periodistas, respecto al apresamiento de Militón Cordero, titular de la agencia antidrogas estadounidense en Santo Domingo.

Hasta el momento, no se han detallado las razones de los señalamientos contra Cordero, ni si existen otros involucrados. Pero cuando la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, anunció el cierre de la oficia de la DEA en territorio dominicano, señaló que no permitiría "actos de corrupción".

“La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, manifestó la diplomática.

Más tarde, el abogado y director ejecutivo de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, aseguró que "todo parece indicar, que le fue otorgada visas a las personas solicitadas en extradición, conforme al Tratado, y no fue cumplido con el proceso".

"Todo parece indicar que, con conocimiento de causa, estos agentes de la DEA de República Dominicana, les comunicaban a esas personas, llegaban a negociaciones, les otorgaban la visa y ellos se presentaban allí. Pero no hay casos en República Dominicana sobre los bienes de ellos. Estos bienes no han sido... Los de Miguel Gutiérrez, los de Fricolandia... Todos esos bienes están en manos de las personas. ¿Qué va a pasar? Cuando el proceso se concluya en Estados Unidos, vendrán y disfrutarán de esos bienes?", dijo el presidente de Adocco.