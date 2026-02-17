Esto fue lo que Luis Abinader entregó a las Fuerzas Armadas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, realizó este martes la entrega de nuevos equipos militares, tecnológicos y de respuesta a emergencias a las Fuerzas Armadas.

Entre ellos figuran vehículos operativos correspondientes a la primera partida programada para el año 2026, destinados al patrullaje, transporte de personal y apoyo logístico, ampliando la movilidad táctica y la capacidad de despliegue en todo el territorio nacional.

El mandatario realizó además la entrega formal de tres vehículos blindados FURIA modelo VBD-1, los primeros modelos de vehículos blindados ensamblados por la Industria Militar Dominicana, marcando un hito en el desarrollo de la capacidad industrial de defensa del país y fortaleciendo las unidades especializadas de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, fueron entregados modernos sistemas destinados a aumentar la capacidad operativa de las unidades tácticas y especializadas, incluyendo lanzadores automáticos de granadas calibre 40 mm, ametralladoras livianas de diferentes calibres, carabinas y fusiles de alta precisión, así como subametralladoras de última generación para unidades de operaciones especiales.

Al conversar con los medios de comunicación, el presidente Abinader destacó el avance histórico que ha experimentado la industria militar dominicana en los últimos años, al revelar que el país pasará de cinco proyectos en 2020 a unos 20 en la actualidad, así como el crecimiento sostenido del sector y su impacto estratégico para la seguridad nacional.

Vehículo blindado FURIA modelo VBD-1Fuente externa

El jefe de Estado afirmó que la República Dominicana cuenta hoy con mejores condiciones para resguardar su soberanía y enfrentar cualquier eventualidad en la zona fronteriza y resaltó, además, el orgullo que representa para el país el ensamblaje local de equipos militares, especialmente con el desarrollo de la marca FURIA.

“Estamos entregando vehículos, estamos entregando equipamiento en general”, añadió el mandatario, quien explicó que esta modernización coloca a las Fuerzas Armadas en un escenario sin precedentes. Al referirse al impacto de estos equipos en la seguridad nacional, afirmó: “Van a contribuir mucho porque nos estamos modernizando cada día más y estamos poniendo el Ejército en una situación, se puede decir, sin precedentes en términos de equipamiento”.

En cuanto a la proyección internacional de la industria militar dominicana, el presidente reveló que ya se avanza en procesos para la comercialización en el extranjero. “Ya eso está en proceso, especialmente el tema de Honduras, que lo habíamos hablado. Lo que pasa es que ustedes saben que esos aviones tienen un tiempo de prueba”, explicó. Asimismo, reiteró: “También vamos a comercializar, como dije, los FURIA también con países latinoamericanos”, destacando el interés regional en los productos ensamblados en el país.

Sistemas de dronesFuente externa

Primera fase de un proceso de incorporación progresiva de equipos militares

De su lado, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, precisó que esta dotación constituye la primera fase de un proceso de incorporación progresiva de equipos militares, que continuará ejecutándose por etapas conforme al plan de fortalecimiento institucional.

Indicó, que uno de los componentes más relevantes fue la incorporación de sistemas tecnológicos de vigilancia estratégica, entre ellos drones autónomos de reconocimiento para el monitoreo terrestre, marítimo y de áreas de interés nacional, junto a nuevos sistemas anti-UAV destinados a la detección, identificación e inhibición de aeronaves no tripuladas que puedan representar amenazas a la seguridad.

Estas herramientas fortalecen el nivel estratégico del sistema de comando, control, comunicaciones, ciberdefensa e inteligencia, ampliando la capacidad de vigilancia permanente del territorio nacional y el control del espacio aéreo.

Asimismo, el ministro informó que el Gobierno dispuso el fortalecimiento de la asistencia a la población mediante la entrega de equipos especializados al Cuerpo Especializado de Mitigación de Desastres (CEMED), que recibió: un camión de bomberos urbano; un camión de bomberos forestal y un camión de búsqueda y rescate.

Con estos recursos se incrementa la preparación institucional para actuar ante incendios, desastres naturales y situaciones de emergencia, reforzando el apoyo a la defensa civil y la protección de la ciudadanía.

Equipos militaresFuente externa

Onofre destacó, además, que estas incorporaciones responden a una estrategia integral que combina defensa, tecnología y gestión de riesgos, permitiendo a las Fuerzas Armadas enfrentar de manera más eficiente las amenazas contemporáneas y brindar asistencia oportuna a la población en situaciones críticas.

La entrega forma parte del programa de modernización que impulsa el Estado dominicano para garantizar la seguridad, la soberanía y la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos.

Estuvieron presentes el viceministro de Defensa para Asuntos Militares, mayor general, Miguel Ángel Rubio Báez; de Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez; de Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general técnico de Aviación Carlos Febrillet Rodríguez; el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, el de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez y el director general de la Policía Nacional, mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta.