Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Un inusual fenómeno natural sorprendió a los habitantes de Bogor, Indonesia, cuando el cielo se tiñó de múltiples colores en medio de una formación nubosa poco común.

Se trató de nubes iridiscentes, un efecto óptico que ocurre cuando la luz del sol se dispersa a través de pequeñas gotas de agua o cristales de hielo presentes en la atmósfera, generando tonalidades similares a las de un arcoíris.

Las imágenes captadas por residentes y compartidas en redes sociales rápidamente se viralizaron, despertando asombro y curiosidad en todo el país. El espectáculo natural fue descrito como uno de los más llamativos de los últimos días, convirtiéndose en tema de conversación y admiración colectiva.

¿Qué son las nubes iridiscentes que tiñeron el cielo de Indonesia

Las nubes iridiscentes son poco frecuentes y suelen aparecer en zonas tropicales, donde las condiciones de humedad y temperatura favorecen la formación de cristales de hielo en las capas altas de la atmósfera. Aunque no representan un riesgo para la población, sí constituyen un recordatorio de la diversidad y belleza de los fenómenos atmosféricos.