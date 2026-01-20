Suman 40 muertos en tren; indagan causa de accidente

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Adamuz/Madrid.- EFE

La investigación por el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba (centro-sur de España) que deja al menos 40 muertos apunta a la rotura de un tramo de la vía, que puede ser “causa o consecuencia” del siniestro, aunque los esfuerzos todavía se centran en recuperar los dos convoyes del tren Alvia que se precipitaron por un terraplén.

Los equipos técnicos de rescate han comenzado a instalar una gran grúa para levantar los vagones de ese Alvia siniestrado, aunque las tareas serán lentas por la cantidad de material a retirar y se teme la presencia de más fallecidos en esos dos convoyes, informó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Asimismo, un total de 41 personas permanecen ingresadas, mientras se han presentado 43 denuncias de desapariciones en las comandancias de Huelva, Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla. El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 fallecidos y los forenses han realizado 23 autopsias, informó el Centro Integrado de Datos (CID) a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía es “la causa o la consecuencia” del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia, aunque ha reconocido que ese hueco es “muy grande". Puente indicó que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está en fase de recopilación de datos y cualquier hipótesis es “una especulación, como muchas otras".

La comisión investigadora apunta en su primera descripción de lo ocurrido que un tren Iryo descarriló, lo que provocó que los dos últimos vagones del tren invadieran la vía contigua.

Veinte segundos después, llegó por esa vía un tren Alvia, cuyos dos primeros vagones colisionaron con los dos últimos del Iryo, lo que provocó que esos primeros convoyes del Alvia cayeran por un terraplén de cuatro metros. La CIAF, por su parte, solicitó a Adif el registro de circulaciones por Adamuz de los dos días anteriores al accidente e inspeccionará la rodadura de otros trenes que circularon por ese punto en las horas previas al siniestro.

Según informó el Ministerio de Transportes en un comunicado, la comisión ha determinado que, además de inspeccionar la rodadura del tren Iryo en un taller, también se analizarán los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento en un laboratorio. La investigación también extraerá los datos de los registradores jurídicos (las cajas 'negras') de ambos trenes y se trasladarán a las dependencias de la CIAF en Madrid para que se trasladen posteriormente a un laboratorio. El tren Iryo siniestrado había sido revisado el 15 de enero.