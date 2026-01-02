Desde Sydney a París y NY mundo recibe Año Nuevo

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Desde Sydney a París y Nueva York, multitudes recibieron el nuevo año con exuberantes celebraciones llenas de atronadores fuegos artificiales o espectáculos de luces, mientras que otros lugares optaron por un enfoque más moderado.

Cuando el reloj marcó la medianoche en Japón, las campanas de los templos sonaron y algunos subieron a las montañas para ver el primer amanecer del año, mientras que un espectáculo de luces con motos acuáticas haciendo piruetas deleitó a Dubái. La cuenta regresiva para 2026 se proyectó en el Arco de Triunfo en París y en Moscú la gente celebró la llegada del año nuevo en la nieve.

En Times Square, en la Ciudad de Nueva York, los fiesteros desafiaron las gélidas temperaturas para celebrar la famosa caída de la bola de Nochevieja.

En Río de Janeiro, los juerguistas llenaron más de 4 kilómetros (dos millas y media) de la playa de Copacabana para disfrutar de conciertos y de un espectáculo de fuegos artificiales de 12 minutos de duración, a pesar de la marea alta que preocupaba tanto a los organizadores como a los turistas y de las grandes olas que sacudieron las barcazas que llevaban los fuegos artificiales.

Otros festejos fueron más discretos. En Hong Kong se celebró el año nuevo con moderación tras el reciente incendio en un complejo de apartamentos que se cobró la vida de 161 personas.

Australia recibió el Año Nuevo con actitud desafiante menos de un mes después del peor tiroteo registrado en el país en casi 30 años.

En la localidad turística suiza de Crans-Montana, un incendio en un bar en las primeras horas del nuevo año habría causado la muerte a docenas de personas.

Caída de la bola en Nueva York

Las multitudes, abrigadas contra las frías temperaturas, aplaudieron y se abrazaron mientras la bola de Nochevieja, cubierta con más de 5,000 cristales, descendía por un poste y recibían un baño de confeti en Times Square.

Los fiesteros, con altos sombreros y collares luminosos, esperaron durante horas para ver caer la bola de 5.602 kilos (12.350 libras). La celebración incluyó la actuación de Tones and I interpretando “Imagine”, de John Lennon, justo antes de la medianoche.

Presentadores de televisión entrevistaron a visitantes procedentes de lugares como Florida, México y Corea del Sur, y leyeron los deseos de la gente para el nuevo año. Un estudiante de sexto grado de Dallas, Texas, le dijo a uno de los conductores que en 2026 quiere sacar buenas notas y que sea un mejor año.