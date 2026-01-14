Tema EEUU- Groenlandia será abordado hoy en Washington

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, mostraron ayer, martes, una imagen de unidad antes de la reunión de hoy, miércoles, en Washington en la que se abordará la tensión creada por el interés de EE.UU. por hacerse con esta isla ártica.

“Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos”, dijo Nielsen en rueda de prensa conjunta con Frederiksen. Nielsen reiteró que Groenlandia “no está en venta” y calificó la situación de “muy grave”, debido a la “enorme” presión que hay sobre este territorio.

“El límite es que no se puede comprar Groenlandia. Estamos juntos en el reino con Dinamarca y siempre seremos parte de la alianza occidental. El futuro de Groenlandia lo decidirán los groenlandeses, tal y como consta en el Estatuto de Autonomía. Con ese mensaje viajamos mañana a Estados Unidos”, subrayó Nielsen. Frederiksen, por su parte, coincidió también en calificar de “muy grave” la situación, y aunque ofreció “diálogo y colaboración” y dijo no buscar conflicto, envió un mensaje claro- “Groenlandia no está en venta". “No ha sido fácil hacer frente a una presión del todo inaceptable de nuestro aliado más estrecho desde tiempos inmemoriales. Pero muchas cosas apuntan a que lo más difícil está por venir”, advirtió.