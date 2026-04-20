Terremoto y tsunami en Japón: Imágenes muestran una ola de 80 centímetros en el puerto de Kuji

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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el norte de Japón y llevó a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a emitir una alerta de tsunami por olas de hasta tres metros, con una inmediata orden de evacuación para las zonas costeras y ribereñas.

El sismo se registró a las 16:53 hora local (07:53 GMT) en aguas del océano Pacífico, frente a la costa norte de la prefectura de Iwate, y el movimiento se sintió con intensidad suficiente como para hacer temblar grandes edificios en Tokio, ubicada a cientos de kilómetros del epicentro.

Aproximadamente 40 minutos después, una ola de tsunami de 80 centímetros (31 pulgadas) azotó un puerto en Kuji, en Iwate, según la JMA.

Terremoto y tsunami en Japón: reportan una suba del mar de 80 centímetros en el puerto de Kuji

La Agencia Meteorológica de Japón declaró que se levantó la alerta de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate. Ahora está vigente un aviso de tsunami para esas prefecturas, así como para las de Miyagi y Fukushima, donde ya existía uno.

En el mismo momento, la agencia emitió una alerta por posible megaterremoto tras el sismo de magnitud 7,7 del lunes. El organismo recomendó a los residentes de siete prefecturas que se preparen para un posible desastre y estén atentos a las actualizaciones.

Las autoridades indicaron que existe una mayor probabilidad de un megaterremoto en dos fosas oceánicas profundas del océano Pacífico. La alerta abarca 182 ciudades y pueblos desde Hokkaido hasta Chiba.

En un comunicado oficial, el organismo había advertido, “Evacúen inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas a un lugar más seguro, como un terreno elevado o un edificio de evacuación”.

La agencia meteorológica también alertó sobre la persistencia del fenómeno y pidió a la población no regresar a las áreas evacuadas hasta nuevo aviso. “Se prevé que las olas del tsunami azoten la zona repetidamente. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la alerta”, señaló el mismo parte oficial.

En una conferencia de prensa, el gobierno pidió a la población “mantenerse a salvo”, y aseguró que se reunirá un comité de emergencia en las siguientes horas para evaluar los daños.

Las imágenes difundidas por la cadena nacional NHK no mostraron daños visibles inmediatos en los alrededores de varios puertos de Iwate durante los primeros minutos posteriores al sismo. Sin embargo, las autoridades mantuvieron la máxima precaución debido al riesgo asociado al posible ingreso de olas de gran altura en la franja costera.

Ante la magnitud del evento, la oficina de la primera ministra anunció la conformación de un equipo de gestión de crisis para monitorear la evolución de la situación y coordinar la respuesta estatal. La primera ministra Sanae Takaichi se dirigió a la población y reiteró el llamado a evacuar. “Para aquellos de ustedes que viven en áreas para las que se han emitido advertencias, por favor evacúen a lugares más altos y seguros, como terrenos elevados”, expresó ante la prensa.

La jefa de gobierno también informó que las autoridades trabajaban para confirmar si el terremoto dejó víctimas o daños materiales, aunque en las primeras horas no trascendieron reportes oficiales sobre muertos o heridos.