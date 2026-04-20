Chofer en Santiago: la pena que podrían enfrentar los acusados por muerte de Deivy Carlos Abreu

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Los hombres acusados de causar la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada en Santiago podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, dependiendo de la calificación jurídica del caso, según abogados consultados por el periódico Hoy.

El abogado penalista, consultor legal y diputado suplente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Whenshy Wilkerson, consideró que, por la forma en que ocurrieron los hechos, el caso podría encuadrarse en tipos penales graves.

"Si nota la persecución, se da cuenta que varios lo persiguieron hasta el final, hasta cumplir su propósito de darle muerte", indicó.

Dr. Whenshy Wilkerson

A su juicio, esto podría configurar una "asociación de malhechores que persiguieron a la víctima para darle muerte, violenta, intencional y sobre todo notoria a plena luz del día", junto a otros cargos, lo que podría implicar condenas de hasta 30 años de prisión.

“Existen cómplices y autores, pero es difícil que a todos les impongan menos de 10 años de condena por el tipo penal y el hecho”, afirmó.

Contexto legal de las penas

De su lado, el abogado Carlos Salcedo explicó que la legislación penal dominicana contempla distintos escenarios, cuyas sanciones varían según la gravedad de los hechos.

Abogado Carlos Salcedo

Señaló que, en casos de heridas y golpes voluntarios, las penas pueden ir desde sanciones correccionales hasta reclusión mayor.

Agregó que, si las heridas ocasionan la muerte sin intención de matar, las condenas pueden alcanzar entre 10 y 20 años de prisión.

“Si el ataque puso en riesgo la vida de la víctima, incluso podría considerarse una tentativa de homicidio, lo que conlleva penas mucho más altas”, sostuvo.

También indicó que factores como el uso de armas, la premeditación, la actuación en grupo o el hecho de que la víctima estuviera en funciones podrían agravar las sanciones.

"Al tratarse de un trabajador en el ejercicio de sus funciones, este elemento podría ser valorado como agravante por los tribunales", indicó el experto.

No obstante, subrayó que será el Ministerio Público quien determine la calificación final del caso.

Proceso judicial en curso

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra siete hombres acusados de participar en el crimen.

Según la acusación, los imputados habrían perseguido e interceptado a la víctima hasta el Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó resguardarse.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó presentar cargos preliminares por asesinato.

De acuerdo con la Policía Nacional, Abreu Quezada fue agredido físicamente y recibió una herida punzocortante en el muslo derecho.

Posteriormente, fue trasladado por el sistema 9-1-1 a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.