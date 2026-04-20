DA resalta condiciones favorables del país en feria aviación SUN ‘n FUN 2026

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Lakeland, Florida. El Departamento Aeroportuario (DA) concluyó de manera exitosa su participación en la feria SUN ’n FUN Aerospace Expo 2026, uno de los encuentros más importantes de la aviación general a nivel internacional, celebrado en la ciudad de Lakeland, Florida.

Durante la feria, el DA contó con un espacio de exhibición que sirvió como punto de encuentro para pilotos, operadores y entusiastas de la aviación, interesados en conocer las facilidades y oportunidades que ofrece la República Dominicana como destino para la aviación general.

A lo largo de la jornada, la delegación dominicana promovió activamente el mensaje “Dominican Republic is Friendly for Pilots”, destacando las condiciones favorables del país, su conectividad, así como su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento del sector aeronáutico.

Esta participación fue posible gracias al apoyo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, cuyo respaldo fortalece las acciones de promoción internacional del país y contribuye al posicionamiento nacional como un destino atractivo para la aviación general y el turismo aeronáutico.

Asimismo, la participación incluyó intercambios técnicos, visitas institucionales y acercamientos estratégicos que permiten continuar ampliando la visión del Departamento Aeroportuario, alineada con las mejores prácticas internacionales y la innovación en el ámbito de la aviación.

La presencia del país en este tipo de escenarios internacionales reafirma su posicionamiento como un destino competitivo en la región del Caribe, impulsando el turismo aeronáutico y fortaleciendo la proyección de la aviación dominicana en el ámbito global.

Con esta participación, el DA reitera su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que contribuyan al crecimiento sostenible del sector y a la consolidación del país como un referente en la aviación general.