Perú: Anunciarán que el 15 de mayo informará qué candidatos disputarán la presidencia en balotaje

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El tribunal electoral de Perú anunció el lunes que el 15 de mayo será la fecha máxima para informar sobre quienes serán los dos candidatos que disputarán la presidencia en el balotaje del 7 de junio.

Contabilizadas el 93,5% de las actas de las elecciones del 12 de abril, la derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, lidera con 17,05% de votos; el progresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, es segundo con el 12,00% y le pisa los talones el ultraconservador López Aliaga, de Renovación Popular, con 11,91%, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Hay que dar tiempo a los candidatos que pasan a la segunda elección para que revisen su propaganda y los debates que se tiene que generar para que la ciudadanía tenga conocimiento de sus planes de gobierno y sus propuestas”, dijo el vocero del tribunal Jorge Valdivia en una conferencia de prensa.

El funcionario indicó que más de una semana después de los comicios de primera vuelta, se han recibido 27.227 actas observadas de unas 65.000 actas que se espera lleguen desde la ONPE, organizadora de las elecciones, tras cuestionamientos diversos que incluyen votos mal contados u otro tipo de observaciones.

Valdivia explicó que cada acta electoral observada puede contener como máximo 300 votos o menos si proviene del territorio peruano. Si fueron sufragadas en el extranjero los votos podrían ser más de 300. Indicó que el número de votos de cada acta es distinta por lo cual no pueden realizar un estimado total.

López Aliaga, quien lucha por llegar al segundo lugar, ha señalado sin mostrar pruebas que en Perú se ha producido un “fraude electoral único en el mundo” y ha proferido insultos homófobos contra el presidente del Tribunal Electoral, Roberto Burneo, a quien le dio un plazo de 24 horas para que anule las elecciones. Además ha pedido la captura del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien insulta llamándolo “ladrón”. También ha calificado a Burneo y a Corvetto como “un asco” y “la vergüenza nacional”.

En sus redes sociales ha ofrecido dinero a funcionarios electorales para que le entreguen pruebas de un posible fraude, lo que luego borró, y sostenido que si el fraude se consuma convocará en todo Perú a una “insurgencia civil”. También ha pedido que una misión de observación electoral de la Unión Europea salga del país “de una vez”.

La misión de observación electoral de la Unión Europea dijo la semana pasada en una conferencia de prensa de que no existe ninguna prueba de fraude en Perú.

La víspera ante un nutrido grupo de seguidores, López Aliaga exigió a las autoridades convocar a “elecciones complementarias antes del 3 de mayo para que voten todos los peruanos que no han votado”.