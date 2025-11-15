Trump baja aranceles a los plátanos, café y carne res

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

El presidente EEUU, Donald Trump, eximió ayer de sus aranceles más altos a varias importaciones agrícolas clave, entre ellas café, plátanos y ciertos productos de carne de res, en un intento por aliviar la presión sobre los precios de los alimentos en EEUU.

La decisión, adelantada en una orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca, reduce de inmediato los aranceles aplicados este año a una serie de productos agrícolas considerados de consumo esencial, con el objetivo de abaratar su importación y contener los precios internos.

La medida instruye al Departamento del Tesoro y a la Oficina del Representante Comercial (USTR) a suspender t las tarifas más altas , en un intento por aliviar la presión sobre los hogares y responder a las críticas por el encarecimiento de alimentos básicos. Además, la Casa Blanca anunció la exención arancelaria para diversas frutas como tomates, aguacates, cocos, naranjas y piñas.