Línea 2C Metro Los Alcarrizos: ¿Cuál será el horario especial en el que operará esta línea?

El presidente de la República Luis Abinader encabezó la puesta en marcha la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, obra que recorre una distancia de 7.3 kilómetros y que beneficiará a más de un millón de habitantes de los Alcarrizos y zonas aledañas de Santo Domingo Oeste, conectando 14 comunidades en áreas densamente pobladas.

En esta fase de prueba ¿cuál será el horario especial en el que operará esta línea?

En esta primera etapa, la Línea 2C del Metro operará en un horario especial:

• Lunes a viernes: en la mañana en horario de 6:00 a.m. a 10: a.m; y en las tardes de 6:00 p.m. a 10:00 pm.

• Sábados: de 6:00 am a 10:00 am, y en las tardes desde 12 del medio día a 4:00 pm de la tarde.

• Domingo y días feriados de 10:00 am en la mañana hasta las 8:00 pm de la noche.

¿En qué horario funcionará cuando la línea entre en operaciones comerciales?

El Metro de Santo Domingo opera actualmente con un horario extendido, abriendo

• Lunes a Viernes: 5:30 a.m. – 10:30 p.m.

• Sabados: 5:30 a.m. – 10:00 p.m.

• Domingos y Feriados: 6:00 a.m. – 10:00 p.m.

¿Cuánto costará el pasaje?

Los usuarios de esta nueva línea pagarán RD$35.00 siendo parte de la tarifa integrada, facilitando la posibilidad de hacer trasbordo a las demás líneas el Metro, a las líneas de Teleférico y los corredores de autobuses operados por FITMOVI.