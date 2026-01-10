Trump inicia “negocio” con el petróleo de Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció ayer, viernes, en la reunión mantenida en la Casa Blanca con los ejecutivos de las principales empresas petroleras del mundo “protección y seguridad del gobierno” a largo plazo para compañías petroleras nacionales e internacionales y les urgió a invertir en Venezuela.

El presidente Trump aseguró que el plan es que las empresas petroleras estadounidenses inviertan “al menos 100,000 millones de dólares de su propio capital, no del dinero del gobierno”, para revitalizar las infraestructuras en el país caribeño y, con el tiempo, aumentar la producción de petróleo.

La apuesta de Trump por la seguridad para las empresas que decidan invertir en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el cambio en la presidencia se produce como respuesta a los temores en el sector por la situación de inestabilidad política que atraviesa el país.

En concreto, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, apuntó durante su intervención en el encuentro en la Casa Blanca que son necesarios “cambios significativos” en la situación de Venezuela para que su compañía pueda invertir en el país caribeño.

“Si analizamos las estructuras y marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, resulta un país poco atractivo para la inversión, por lo que se deben realizar cambios significativos en esos marcos comerciales y en el sistema legal”, aseguró Woods.

Frente a las dudas de ExxonMobil, otras compañías, como Repsol defendieron otra postura.

China y Rusia

Trump, por su parte, invitó también a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington “que necesiten” y defendió que su Administración tome control de las ventas de petróleo del país suramericano porque de lo contrario Moscú y Pekín lo hubieran hecho primero, dijo el mandatario de EEUU.