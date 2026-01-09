Ve "ambivalencia" de Leonel Fernández en su postura sobre Venezuela

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Domingo Paulino Moya, director ejecutivo del Foro Permanente por la Paz Política y Social Global, dijo que el electorado cristiano reprueba la ambivalencia del expresidente Leonel Fernández sobre el tema de Venezuela, asegurando que se trata de una posición pobre en valores humanos de libertad.

En ese sentido, fue enfático al definir la postura dudosa del líder de la Fuerza del Pueblo como un camino a ninguna parte.

Paulino Moya, también presidente del Ministerio Jesús es Sanidad y Vida Eterna, cree que Leonel al llamar a un diálogo sobre la crisis venezolana, de la que se presentó como mediador junto al expresidente español José Rodríguez Zapatero, insulta el sentido de conservador global y a la vez le da poco valor a los logros visibles que ya obtiene el presidente Trump al liberar de la dictadura chavista al hermano pueblo de Venezuela.

Asimismo, dijo que Fernández se lacera a sí mismo y no a los hombres y mujeres de principios democráticos y juicio conservador, cuando reacciona de forma tardía a una crisis que puso en desbandada a más de 8 millones de venezolanos que corren de una dictadura que tortura, encarcela y persigue violando sus derechos humanos por disentir de su pensamiento político comunista.

Aseguró que el también presidente de Funglode toca en concierto la misma música de la ultraizquierda globalista que encabezan los presidentes español, Pedro Sánchez; de Brasil, Lula Da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, llamando a un diálogo tardío y sin sentido común que insulta el buen juicio de los hombres y mujeres de fe cristiana y de pensamiento electoral conservador.

El ministro evangélico afirmó que a Leonel se le hará difícil seguir con un discurso político ambivalente, y le recordó que el electorado cristiano no olvida el trato de jefe de Estado que le ofreció al líder de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, cuando era presidente de la República Dominicana, contrariando las relaciones del pueblo de Israel con el pueblo dominicano.

Consideró "iluso" y contraria a la dignidad del pensamiento político conservador que el expresidente de la república y candidato presidencial no defina con claridad su postura geopolítica en un mundo que deslinda con rapidez postura y exige de qué lado se está.

Concluyó pidiendo al pueblo de fe cristiana, amante de la justicia y de la democracia elevar oraciones por la salud y paz del presidente Trump, la de su familia y también de los funcionarios gubernamentales que impulsan acciones de paz y libertad mundial.