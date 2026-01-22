Trump logra un preacuerdo con OTAN y retira amenaza

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer, miércoles, un principio de acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que será “muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”, y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos que hicieron maniobras militares en la isla.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump anunció asimismo “conversaciones adicionales” sobre la construcción de la llamada Cúpula Dorada, un nuevo sistema de defensa antimisiles de gran escala que, según el republicano, estaría desplegado en parte en Groenlandia para neutralizar misiles que puedan venir de Rusia o China.

“Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, señaló.

Explicó que, “sobre la base de este entendimiento”, no impondrá los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero con los que amenazaba a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares para defender la isla ártica.

Precisó que el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, además de las personas que sean necesarias, “se encargarán de las negociaciones” y le “informarán directamente".

La reunión entre Trump y Rutte tuvo lugar tras la intervención del republicano ante el Foro Económico Mundial de Davos, donde insistió en que quiere tomar el control de Groenlandia pero por primera vez descartó hacerlo por la fuerza. En una entrevista con la cadena estadounidense CNBC, Trump insistió en que existe “un concepto de acuerdo” con la OTAN.