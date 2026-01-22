¿Ganaste?
Resultados de las loterías: Los números ganadores de este 21 de enero 2026
Encuentra aquí los resultados de tus juegos de azar favoritos: Lotería Nacional, Leidsa, Loteka, Mega Millions y más. ¡No te lo pierdas!
Nacional
Juega + Pega +
11 05 20 08 18
Gana Más
16 85 52
Lotería Nacional
95 51 40
Leidsa
Pega 3 Más
22 00 24
Loto Pool
02 17 18 27 28
Super Kino TV
01 07 08 11 12 16 18 22 29 35 37 42 44 46 56 60 65 69 72 79
Quiniela Leidsa
25 04 85
Loto - Loto Más
01 03 06 09 25 37 12 02
Real
Quiniela Real
80 93 20
Loto Pool
81 94 33 50
Loto Real
05 13 14 17 26 27
RD $15,050,000
Loteka
Quiniela Loteka
28 23 91
Mega Chances
50 14 74 84 64
Americanas
New York 3:30
16 93 47
New York 11:30
33 26 16
Florida Día
50 08 01
Florida Noche
84 22 58
Mega Millions
08 47 50 56 70 12
PowerBall
11 26 27 53 55 12 2X
Primera
La Primera Día
02 50 82
Primera Noche
51 91 81
Loto 5
18 03 07 04 15 03
La Suerte
La Suerte MD
11 44 80
La Suerte 6PM
94 16 28
LoteDom
97 59 75
El Quemaito Mayor
83
King Lottery
King Lottery 12:30
70 24 98
King Lottery 7:30
02 05 60
Anguila
Anguila 10:00 AM
86 77 75
Anguila 1:00 PM
24 57 58
Anguila 6:00 PM
60 00 84
Anguila 9:00 PM
14 42 54