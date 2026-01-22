Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Resultados de las loterías: Los números ganadores de este 21 de enero 2026

Encuentra aquí los resultados de tus juegos de azar favoritos: Lotería Nacional, Leidsa, Loteka, Mega Millions y más. ¡No te lo pierdas!

Los números de las loterías de este miércoles

Nacional

Juega + Pega +

11 05 20 08 18

Gana Más

16 85 52

Lotería Nacional

95 51 40

Leidsa

Pega 3 Más

22 00 24

Loto Pool

02 17 18 27 28

Super Kino TV

01 07 08 11 12 16 18 22 29 35 37 42 44 46 56 60 65 69 72 79

Quiniela Leidsa

25 04 85

Loto - Loto Más

01 03 06 09 25 37 12 02

Real

Quiniela Real

80 93 20

Loto Pool

81 94 33 50

Loto Real

05 13 14 17 26 27

RD $15,050,000

Loteka

Quiniela Loteka

28 23 91

Mega Chances

50 14 74 84 64

Americanas

New York 3:30

16 93 47

New York 11:30

33 26 16

Florida Día

50 08 01

Florida Noche

84 22 58

Mega Millions

08 47 50 56 70 12

PowerBall

11 26 27 53 55 12 2X

Primera

La Primera Día

02 50 82

Primera Noche

51 91 81

Loto 5

18 03 07 04 15 03

La Suerte

La Suerte MD

11 44 80

La Suerte 6PM

94 16 28

LoteDom

97 59 75

El Quemaito Mayor

83

King Lottery

King Lottery 12:30

70 24 98

King Lottery 7:30

02 05 60

Anguila

Anguila 10:00 AM

86 77 75

Anguila 1:00 PM

24 57 58

Anguila 6:00 PM

60 00 84

Anguila 9:00 PM

14 42 54

