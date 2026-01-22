Movimiento Cubano y venezolano se unen por derechos migratorios en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un acto que combinó la fe cristiana con la incidencia social, el Movimiento Cubano Viviendo en la República Dominicana (Mocuviredo) celebró un culto de oración y acción bajo el lema de justicia y dignidad migratoria.

La actividad tuvo lugar en la Iglesia Evangélica Monte de Sión Inc., en el Ensanche La Fe, donde se congregaron decenas de ciudadanos para clamar por la estabilidad legal de los extranjeros en el país.

Una voz unida por la regularización

El pastor y abogado Miguel Fernández, presidente de Mocuviredo, fue enfático en su petición al presidente Luis Abinader. El líder comunitario solicitó formalmente la reactivación y el fortalecimiento de la Ventanilla Única, un mecanismo vital para procesar de forma ágil el estatus de miles de residentes.

"Somos más de 10 mil cubanos que aportamos a esta nación. Hacemos un llamado directo al gobierno central para que se tomen en cuenta nuestras realidades y se den soluciones definitivas a nuestra situación migratoria", declaró Fernández.

Solidaridad binacional

Un punto clave del encuentro fue la participación del Lic. José Pérez, presidente del Movimiento de Venezolanos en República Dominicana (Moverd). Su presencia subrayó que la lucha por los derechos migratorios es una causa compartida por las dos comunidades extranjeras más dinámicas del país, buscando una fusión de esfuerzos que beneficie a ambos colectivos.

Mensaje Espiritual

La ministración de la palabra estuvo a cargo de la pastora cubana Yamila de Guerra, quien reforzó la base espiritual del movimiento. La organización reiteró sus pilares fundamentales para la transformación social:

La Fe: Como vínculo inquebrantable entre el cristiano y la sociedad.

El Amor: Como el lazo que permite la unión entre hermanos de distintas naciones.

La Justicia: Como el cimiento indispensable para construir un futuro digno.

El evento concluyó con una oración colectiva por el bienestar de la República Dominicana y por el reconocimiento pleno de la dignidad de los inmigrantes que han hecho de esta tierra su hogar.