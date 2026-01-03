Ucrania derriba 88 drones rusos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Fuerza Aérea de Ucrania derribó 86 drones lanzados por Rusia contra territorio ucraniano en la noche del jueves a viernes en un ataque nocturno en el que las fuerzas rusas utilizaron 116 de esos sistemas.

Según informó en Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania, los drones derribados fueron neutralizados en el norte, sur y este del territorio ucraniano, donde se registraron 27 impactos en 23 puntos del país.