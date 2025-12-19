Las condiciones que puso Vladímir Putin para una paz en Europa

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente ruso, Vladímir Putin, puso este viernes condiciones para que no haya más guerras con Occidente y, por primera vez, se mostró dispuesto a garantizar la seguridad de los votantes en caso de que Ucrania convoque elecciones presidenciales.

"¿Habrá una nueva operación militar especial? No habrá ninguna operación si ustedes nos respetan. Si respetan nuestros intereses como nosotros siempre intentamos respetar los suyos", dijo al responder durante cuatro horas y media en directo por la televisión a las preguntas de la prensa y la ciudadanía rusa.

Fue el Putin más humano que se recuerda, ya que, además de mostrarse más conciliador en Ucrania, se emocionó al hablar de los soldados rusos y admitió estar enamorado.

Las condiciones para una paz en Europa

"Si ustedes no nos engañan, como hicieron con la ampliación de la OTAN hacia el Este", añadió, y resaltó que Moscú sólo exige "el cumplimiento de las promesas y obligaciones asumidas por los socios occidentales", afirmó.

Putin recordó que la Alianza Atlántica incluso planteó en su momento a la URSS y a Rusia sumarse al bloque, e insistió en que la única forma de prevenir nuevos conflictos es "un nuevo sistema de seguridad en Europa".

"Estamos dispuestos a trabajar con ustedes. Con el Reino Unido, con toda Europa y con Estados Unidos, pero en pie de igualdad", señaló, en respuesta a la BBC, y agregó que Rusia y Europa "se complementan", por lo que están condenados a entenderse.

"Nosotros estamos dispuestos a cesar inmediatamente las acciones militares en caso de que se garantice la seguridad de Rusia a medio y largo plazo", resaltó.

Putin insistió en llamar "tontería" y "disparate" las acusaciones de que Rusia se planea atacar a un país europeo cuando concluya la guerra en Ucrania.

La pelota en el tejado de Ucrania

También negó que el Kremlin haya rechazado el plan de paz para Ucrania presentado por su colega estadounidense, Donald Trump, y subrayó que ahora "la pelota" están en el tejado de Kiev y sus aliados.

"Eso es absolutamente incorrecto y no tiene ningún fundamento (...) La pelota se encuentra totalmente del lado de nuestros adversarios occidentales, principalmente, del jefe del régimen de Kiev y de sus patrocinadores europeos", señaló.

Recordó que en la cumbre de agosto pasado en Alaska "prácticamente aceptamos las propuestas del presidente Trump" después de que los emisarios de la Casa Blanca le pidieran al Kremlin hacer "ciertas concesiones".

"Trump realiza importantes esfuerzos para poner fin al conflicto. Como dije en el pasado, él lo hace, bajo mi punto de vista, de manera absolutamente sincera", agregó.

Al respecto, destacó que en la nueva estrategia de seguridad nacional de EE.UU., Rusia ya no es "el enemigo", por lo que llamó a la OTAN a dejar de prepararse para una futura guerra.

Garantías de seguridad en caso de elecciones

Además, se mostró dispuesto a garantizar la seguridad en caso de convocatoria de elecciones en Ucrania, pero descartó un posible cese total de las hostilidades.

"Estamos dispuestos a pensar en cómo garantizar la seguridad en caso de elecciones en Ucrania. Aunque sea, cesar o abstenerse de realizar ataques en la retaguardia el día de las elecciones", apuntó.

Recordó que Rusia celebró durante los últimos cuatro años elecciones presidenciales, regionales y municipales, y que las autoridades ucranianas, "si quisieran, podrían hacer lo mismo".

"Estoy de acuerdo con que el poder en Ucrania debe ser de una vez por todas legítimo y sin celebrar elecciones esto es imposible", dijo.

Además, Putin recordó que en territorio ruso viven "millones de ciudadanos de Ucrania, según diferentes cálculos, entre cinco y diez millones, que tienen derecho a voto".

"Si hay elecciones, entonces tenemos derecho a exigir a los que las organicen (...) que se respete el derecho de los ucranianos que viven ahora en Rusia a votar en territorio de la Federación Rusa", apuntó.

Devolver lo robado por la UE

A su vez, con respecto a los activos rusos congelados por la UE, advirtió que los países europeos "independientemente de lo que roben o cómo lo hagan, en algún momento tendrán que devolverlo".

"Robo no es la palabra exacta (...) Lo que intentan hacer con nosotros es abiertamente un atraco ¿Pero por qué no se puede llevar a cabo este atraco? Porque las consecuencias para los ladrones pueden ser graves", dijo.

Putin consideró "que esto no sólo es un revés para la imagen" de la Unión Europea (UE), sino una "pérdida de confianza en la Eurozona", ya que son "muchos los países, no sólo Rusia", que guardan en ese territorio sus "reservas de oro".

"Principalmente, por supuesto, son los países productores de petróleo. Y ellos ven lo que está ocurriendo, ya lo están observando, y empiezan a tener sospechas, dudas e inquietudes", señaló.

Además, resaltó que emitir créditos "avalados por nuestros activos", como acordó anoche Bruselas, tendrá consecuencias para "el presupuesto de cada país", ya que incrementará "la deuda presupuestaria".