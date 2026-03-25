Un Castro gobernaría Cuba

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Ginebra.- EFE

SAN JUAN, Puerto Rico. AP

Mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, impulsa un cambio en el liderazgo de Cuba, crecen las especulaciones sobre si hay alguien que podría reemplazar al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y de quién podría tratarse.

Díaz-Canel, sucesor elegido por Raúl Castro en 2018, es único gobernante sin el apellido Castro desde la revolución de 1959. Aún le quedan dos años de mandato, pero expertos dudan de que llegue a completarlos. Dos primos Castro son centro de atención como posibles reemplazos.