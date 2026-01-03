Venezuela exige reunión urgente en la ONU por bombardeos de Estados Unidos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

- El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, luego de que Estados Unidos bombardeara varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas.

A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman, Caracas pidió convocar una reunión de emergencia para discutir los "actos de agresión" de Estados Unidos contra Venezuela, una misiva que también se entregó al secretario general de la ONU, António Guterres.