Gobierno
En Venezuela propone diálogo con la oposición
“Quiero exhortar al presidente de la Asamblea Nacional que llame inmediatamente al encuentro con todos los sectores”, dijo
Caracas.- EFE
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso ayer que se convoque a un “verdadero diálogo político” que incluya tanto a sectores políticos “coincidentes” como “divergentes”, una tarea que encomendó a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
“Quiero exhortar al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, (...) a que llame inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país”, dijo Rodríguez durante la instalación del Programa para la convivencia y la paz, un acto trasmitido por el canal estatal.
Asimismo, pidió que ese diálogo tenga “resultados concretos, inmediatos” y que sea venezolano, es decir, explicó, que “no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid". “Lo pide el país, que sea por el bien común de Venezuela”, agregó.