Casi 1.5 millones de dominicanos han salido de la pobreza desde la pandemia, afirma Luis Abinader

Santo Domingo. - El presidente Luis Abinader resaltó la disminución de la pobreza general y la pobreza extrema en República Dominicana asegurando que desde el momento más duro de la pandemia hasta hoy, han salido casi 1.5 millones de personas de la pobreza y casi 1 millón desde 2019 “avanzando con determinación en uno de los objetivos irrenunciables de este gobierno: reducir la pobreza a los niveles más bajos de nuestra historia y entre los más bajos de la región”.

“El crecimiento económico y social en el país solo es realmente significativo y genuino cuando reduce la pobreza y amplía las oportunidades de todos y todas”, continúo Abinader.

Sus palabras se producen este 27 de febrero durante la rendición de cuentas por el 182 aniversario de la Independencia Nacional.

Los datos revelan que entre 2024 y 2025, la pobreza general se redujo de 19% a 17.3%, lo que representa una disminución de 1.7 puntos porcentuales.

“Hoy la República Dominicana mantiene un nivel de pobreza significativamente inferior al promedio de América Latina, que se sitúa en 25.5% según datos de la CEPAL”.

La pobreza extrema también continuó descendiendo, pasando de 2.4% a 2.2%, consolidando una tendencia sostenida de reducción y contrastando con el 9.8 de media en América Latina según datos de la CEPAL.

En términos absolutos, esta reducción significa que casi 200 mil personas salieron de la pobreza en el último año, y más de 20 mil dominicanos superaron la pobreza extrema.

“Desde el momento más duro de la pandemia hasta hoy, han salido casi 1.5 millones de personas de la pobreza y casi 1 millón desde 2019”.

Esto se traduce en mayor tranquilidad, mayor estabilidad y mayores oportunidades.

“Estoy convencido de que, con la continuidad del aumento real del salario mínimo, el fortalecimiento de programas como Oportunidad 14-24, la expansión de becas en todo el territorio nacional, la consolidación de las transferencias focalizadas y la formación dual impulsada por INFOTEP, lograremos la meta de reducir la pobreza general al 15% en los próximos años y avanzar de manera decidida hacia la erradicación de la pobreza extrema. Durante demasiado tiempo, el desarrollo se concentró en pocos lugares, dejando atrás a demasiadas comunidades”, expresó el primer mandatario.

Para poder llevar el desarrollo a todas las comunidades del país y evitar que sea un privilegio geográfico, dijo que el Gobierno impulsa una política decidida de desarrollo territorial equilibrado, con inversiones estratégicas en el sur profundo, en la zona fronteriza y en nuevos polos productivos y turísticos, apostando por proyectos transformadores que integran territorios históricamente excluidos al desarrollo nacional.