Más de 170 oficiales se unieron para proteger la democracia en el 1994

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El exsecretario de las Fuerzas Armadas y actual dirigente político, general retirado José Miguel Soto Jiménez, presentó su más reciente obra Los Muchachos de la Democracia, donde narra episodios poco conocidos de la crisis política de 1990 y el rol de un grupo de oficiales superiores en la defensa de la voluntad popular.

Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo de Color Visión, Soto Jiménez explicó que el grupo ,al que Hipólito Mejía llamaba “los muchachos de la democracia” surgió como respuesta al temor de fraude electoral y nunca tuvo como objetivo un golpe de Estado. “La primera lealtad es a la República, la segunda a sus instituciones y la tercera al político elegido por el pueblo”, recordó citando palabras de Mejía.

El general relató que en 1994 el movimiento llegó a reunir más de 170 oficiales superiores, lo que aumentó su exposición y generó suspicacias en el alto mando. Sin embargo, insistió en que la misión era respaldar la voluntad popular y evitar una represión contra la ciudadanía.

Soto Jiménez también reveló conversaciones con Peña Gómez y con representantes internacionales, en las que se discutió la crisis electoral y la posibilidad de garantizar la transición democrática. Finalmente, el grupo se disolvió con la llegada del gobierno de Leonel Fernández, cuando “desaparecieron las condiciones que lo habían originado”.

El libro, dedicado a José Francisco Peña Gómez, rescata testimonios y documentos de una etapa marcada por tensiones políticas y militares, ofreciendo una mirada inédita a los dilemas de la democracia dominicana en los años noventa.