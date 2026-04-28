1965: la invasión que retó la soberanía dominicana

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

A más de seis décadas de la intervención militar estadounidense del 28 de abril de 1965, este hecho histórico sigue siendo uno de los episodios más significativos en la defensa de la soberanía dominicana tras haber marcado profundamente la política, la sociedad y la relación de la República Dominicana y los Estados Unidos.

Un día como hoy hace 61 años, en el contexto de la Guerra Civil Dominicana del 1965, más de 40,000 mil tropas norteamericanas desembarcaron en Santo Domingo con el argumento de proteger la vida de sus ciudadanos, así como evitar la expansión del comunismo en el Caribe, a propósito de la Guerra Fría.

Sin embargo, el conflicto tenía raíces internas claras: restaurar el gobierno constitucional del Juan Bosch, derrocado en el Golpe de Estado en República Dominicana de 1963, lo que dio lugar a enfrentamientos entre constitucionalistas y militares opuestos.

Lejos de disminuir, las tensiones se intensificaron con la llegada de las tropas estadounidenses, lo que elevó el conflicto a una nueva escala y las calles de Santo Domingo se convirtieron en el principal escenario de enfrentamientos, reflejando la determinación del pueblo de defender su derecho a la autodeterminación.

En ese contexto, la participación de Francisco Alberto Caamaño Deñó fue clave. Durante la guerra se consolidó como el líder de los constitucionalistas, logrando agrupar militares, civiles y estudiantes en un mismo bando, lo que dio sentido a la gesta de abril como una lucha por la democracia.

El conflicto comenzó a desescalar de manera progresiva tras la mediación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que facilitó un cese de los enfrentamientos y la instalación de un gobierno provisional. Dicho proceso dejó de lado el retorno inmediato de Bosch y condujo a la celebración de elecciones en 1966, en las que Joaquín Balaguer resultó electo.