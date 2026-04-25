A 61 años de la gesta que parió democracia de hoy

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Sin la revolución de Abril de 1965, la República Dominicana no tendría la democracia que disfruta, ya que este acontecimiento encarnó el espíritu patriótico de Duarte y los febreristas de 1844, del Grito de Capotillo y los restauradores de agosto de 1863.

Así lo manifestó Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), al dirigirse a los presentes en el acto de conmemoración del 61 aniversario de la gesta, en el Panteón Nacional ante la presencia de familiares de los principales protagonistas de la revolución.

Explicó que el 24 de abril de 1965 ocurrió el principal acontecimiento político del siglo XX en termino político, sociales, ideológicos, que cuatro días después, el 28 de ese mismo mes, devino en guerra patria contra la segunda intervención estadounidense.

Expuso que el pueblo encontró en hombres como el Coronel Rafael Fernández Domínguez, ideólogo del Movimiento Militar Constitucionalista, Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, presidente constitucional de la República en Armas, símbolos para encumbrarse en la dignidad épica de la dominicanidad.

Destacó la unidad del pueblo a los militares para reclamar en arma la vuelta a la constitucionalidad de 1963 por la restauración del gobierno encabezado por el profesor Juan Bosch, derrocado mediante golpe de Estado, el 25 de septiembre de 1963.

“Por lo que la tarde del 24 de abril de 1965, el doctor José Francisco Peña Gómez devela el movimiento militar y llama a la población lanzarse a la calle y este responde en franco desafío al miedo”, subrayó.

Malos dominicanos

Deploró que malos dominicanos llamaran fuerzas extranjeras a que intervengan para frustrar el camino glorioso y victorioso hacia la institucionalidad.

Uribe afirmó que “es en la simbología de abril de 1965 que los dominicanos encontramos un referente directo de la soberanía nacional, la autodeterminación y la identidad patria y de esto tiene conciencia plena el presidente Luis, Abinader, un hijo de abril, porque su padre José Rafael Abinader, fue ministro de finanzas del gobierno constitucionalista encabezado por Francisco Alberto Caamaño Deñó, líder de la revolución.