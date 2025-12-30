El 2025 cierra con cinco provincias y el DN en alerta verde por vaguada y sistema frontal

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El año 2025 cierra con la incidencia de una vaguada y un sistema frontal sobre algunas zonas del territorio nacional.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) puso este martes en alerta verde a cinco provincias, incluyendo al Distrito Nacional, por los efectos que podrían dejar ambos sistemas.

Las demarcaciones en alerta son La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Santo Domingo.

El boletín del COE de las 5:40 de la tarde precisa que los fenómenos aportarán humedad e inestabilidad suficientes sobre la República Dominicana, favoreciendo, especialmente durante horas de la tarde, un cielo medio nublado a nublado, con aguaceros que pueden ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las lluvias que se han pronosticado para las próximas horas se conjugan con la influencia de una masa de aire polar que ha generado un ambiente fresco en gran parte del territorio nacional.

Por cuarto día consecutivo, las temperaturas se han mantenido bajas.