Para 2026, DGJP dice que agilizará pensiones

La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado reafirmó “el compromiso de seguir el servicio a los ciudadanos”, lo hará según dijo al entregar en tiempo récord las pensiones para 2026.

Juan Rosa, director, garantizó que ninguna persona que culmine el ciclo requerido para recibir la pensión por antigüedad en el servicio quedará sin ese derecho adquirido.

Señaló que las pensiones de la Policía Nacional representan un reto y prioridad para el nuevo año.

Dijo que cuentan con un grupo de 700 policías que, en la última lista, cumple con los requisitos para su jubilación o pensión, razón por la cual agilizarán aún más los procesos para que puedan recibir dignamente lo que tanto trabajaron.

Al hablar durante los actos conmemorativos del 19 aniversario de la institución, destacó que, durante su gestión se han realizado ajustes y aumentos a más de 125 mil pensiones, beneficiando a pensionados civiles, personal del sector salud y miembros de la Policía Nacional.

Precisó que de ese total, el 75.5 % correspondió a nivelaciones de pensiones civiles y el 24.5 % a pensiones policiales, con el fin de ejercer una política pública basada en la equidad, dignidad y respeto a los derechos adquiridos.

Progreso

Otro de los avances resaltados por Rosa ha sido el supuesto progreso de las pensiones solidarias, destinadas a los sectores más vulnerables, impactando a 75,628 personas, equivalen a 44.87 % del total otorgado, con lo que afirmó priorizan la regularización de las pensiones del disuelto Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), con 45,333 casos, lo que junto a las solidarias representa 71.75 % de las concedidas.

La celebración del aniversario incluyó el izamiento de la bandera nacional, una misa de acción de gracias oficiada por el reverendo padre David Alexander Soriano, párroco de la Catedral Primada de América y una ofrenda floral en el Altar de la Patria.