24 intoxicados por alcohol, entre ellos cinco menores, reporta el COE

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que durante el Boletín 1 de la segunda fase del operativo de Navidad “Conciencia por la Vida” fueron atendidas 24 personas intoxicadas por alcohol, de las cuales cinco resultaron ser menores de edad, con edades comprendidas entre 14 y 17 años.

El informe oficial también detalla que 11 personas recibieron asistencia médica por intoxicación alimentaria, siendo las provincias con mayor número de casos reportados Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Puerto Plata.

Las autoridades expresaron preocupación por la presencia de menores entre los afectados por consumo de alcohol, reiterando el llamado a padres y tutores a reforzar la supervisión durante las festividades y evitar situaciones que pongan en riesgo la salud y la vida de niños y adolescentes.

En tanto, el COE recordó que durante la primera fase del operativo, desarrollada con motivo de Nochebuena y Navidad, se atendieron 293 personas intoxicadas por alcohol, de las cuales 13 eran menores de edad, con un rango de edad que osciló entre los 3 y 17 años. En ese mismo período, se brindó asistencia a 111 personas por intoxicación alimentaria.

El organismo de protección civil insistió en la necesidad de mantener conductas responsables, especialmente en el consumo de alcohol y la manipulación de alimentos, como parte de los esfuerzos para reducir emergencias durante el asueto navideño.