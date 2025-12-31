Elevan a alerta amarilla al Gran Santo Domingo por intensificación de las lluvias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gran Santo Domingo fue colocado este miércoles en alerta amarilla, luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevara el nivel de vigilancia que hasta ayer se mantenía en verde, debido al deterioro de las condiciones del tiempo provocado por una vaguada asociada a un sistema frontal.

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la incidencia de este fenómeno está generando nublados frecuentes, aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con potencial de provocar inundaciones urbanas, especialmente en sectores vulnerables del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

El COE explicó que las precipitaciones se intensificarán durante el transcurso del día y en horas de la noche, lo que motivó la ampliación del nivel de alerta, conforme a lo establecido en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos.

Provincias bajo alerta

Con esta actualización, el COE informó que permanecen bajo alerta amarilla:

Distrito Nacional

Santo Domingo

San Cristóbal

San Pedro de Macorís

Mientras que continúan en alerta verde:

Duarte

Samaná

María Trinidad Sánchez

La Romana

La Altagracia

Las autoridades recordaron que la alerta amarilla se declara cuando existe una tendencia ascendente del evento, con riesgo inminente de situaciones severas, mientras que la alerta verde corresponde a una fase preventiva.

Recomendaciones a la población

El Indomet y el COE exhortaron a la ciudadanía a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas crecidas, mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones ante posibles acumulaciones de agua en calles y avenidas.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reiteró la recomendación de navegar con extrema precaución en toda la costa caribeña, debido a visibilidad reducida, oleaje anormal, descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, tanto este miércoles como durante el feriado de Año Nuevo.