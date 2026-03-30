3 respuestas puntuales de Petromovil sobre el caso Jefte Ventura

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

PETROMOVIL desmintió que las acciones legales emprendidas en contra de Jefte Ventura hayan sido por las opiniones vertidas por el señor Ventura a través de sus redes sociales, sino que obedecen a una campaña sistemática de descrédito a la empresa y a sus ejecutivos, entre dichas acciones acusarlos de contrabandistas, sin prueba alguna.

PETROMOVIL decidió este lunes aclarar las informaciones difundidas en torno al caso del señor Jefte Ventura, porque el país solo ha escuchado una versión de los hechos, que, por demás, es errática, abusiva y falta a la verdad. Los ejecutivos de PETROMOVIL calificaron de falsas y manipuladas las declaraciones de Ventura.

PETROMOVIL afirmó que, ante la persistencia de estas difamaciones, constante asedio y provocaciones al personal en las estaciones por parte del señor Jefte, decidió acudir a los mecanismos legales previstos en la legislación dominicana para proteger su honra, reputación y actividad comercial, con el derecho que le otorga la ley a defenderse.

En relación con los cuestionamientos sobre la calidad del combustible, la empresa precisó que el señor Ventura manipuló de manera maliciosa los certificados de inspección de la empresa AIVIPET S.R.L., empresa autorizada por el Ministerio de Industria y Comercio para la toma de muestras de los combustibles de todas las marcas distribuidoras a nivel nacional.

Dicho estudio técnico evalúa todas las marcas de combustible del mercado conforme a los parámetros establecidos en la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos.

La empresa recordó, además, que en República Dominicana ninguna marca refina combustible de forma independiente, ya que el suministro nacional proviene en un 70% de importaciones gestionadas por el Estado dominicano y en un 30% de la Refinería Dominicana de Petróleo.

En ese sentido, todos los combustibles comercializados en el país cumplen estrictamente con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad establecidos en la Ley 112- 00 sobre Hidrocarburos.

Asimismo, PETROMOVIL denunció que el señor Ventura visitó algunas de las 50 estaciones de servicio para grabar contenidos audiovisuales en los que afirmaba, sin evidencias, la supuesta comercialización de combustible alterado, exhortando incluso a consumidores a no adquirir productos de la empresa, en desmedro de sus ejecutivos, de sus más de 500 empleados directos y más de 2,000 indirectos.

PETROMOVIL también señaló la existencia de evidencia pública en la que el propio Ventura, tanto ante un juez como en sus redes sociales, reconoce haber intentado obtener colaboración económica de empresas vinculadas al grupo.

Este hecho, según la compañía, genera serias interrogantes sobre el propósito real de sus actuaciones.

En ese sentido, la compañía recordó que el ordenamiento jurídico dominicano contempla sanciones frente a conductas de difamación, chantaje, extorsión y afectación de la reputación y honra de personas o instituciones mediante medios digitales, conforme a la Constitución de la República, el Código Penal en sus artículos 367, 371 y 373, la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión de Pensamiento y la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

“Lo ocurrido no es un ejercicio responsable del periodismo ni de la comunicación, sino una serie de acciones orientadas a generar daño reputacional con fines particulares”, expresó la empresa en su comunicado.

PETROMOVIL enfatizó que toda persona o institución tiene el derecho legítimo de recurrir a los tribunales cuando se siente afectada en lo moral, económico o reputacional.

En este caso, indicaron, el tribunal competente encontró méritos suficientes para dar curso a un proceso penal e imponer medidas de coerción contra el imputado.

Finalmente, la empresa destacó que, a lo largo de más de 30 años de operación en el mercado dominicano, ha mantenido la calidad en todos los productos y servicios que ofrece.

PETROMOVIL hizo un llamado a la responsabilidad en el manejo de la información, exhortando a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no hacerse eco de campañas basadas en desinformación, manipulación y ataques infundados en perjuicio de personas y organizaciones serias, generadoras de empleos y con un alto nivel de responsabilidad social.