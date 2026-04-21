Luren Márquez, rostro de “Extremo a Extremo”, es coronada Miss Perú Universo

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La comunicadora y presentadora Luren Márquez Canales, identificada por el público dominicano como uno de los rostros del programa “Extremo a Extremo”, fue coronada como la nueva Miss Perú Universo, consolidando así su proyección en el ámbito internacional.

Su participación en la televisión de República Dominicana le ha permitido conectar con la audiencia local, que la reconoce por su desenvolvimiento frente a cámaras y cercanía, a pesar de no formar parte de los concursos de belleza del país.

En “Extremo a Extremo”, Luren realiza el segmento “Sin Escala”, espacio en el que presenta novedades internacionales, entrevistas con invitados de proyección global y reportajes orientados a promover la cultura de los países hispanos.

También participa en el estudio en vivo y realiza intervenciones especiales durante fechas conmemorativas del programa.

La joven modelo, forma parte del Grupo de Medios Telemicro, plataforma desde la cual ha fortalecido su carrera en la comunicación y que respalda su desarrollo en esta nueva etapa como reina de belleza, de cara al certamen Miss Universo 2026.

Luren Márquez

En el plano académico, es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y en Comunicación por la Florida International University (FIU), con especialización en Marketing Digital. Su trayectoria incluye experiencia en medios internacionales, como presentadora en Telemundo, así como su rol actual en Telemicro Internacional en Miami.

Además de su carrera en los medios, ha estado vinculada a iniciativas culturales y sociales, colaborando con consulados del Perú en ciudades como Miami y Nueva York, así como con la Embajada del Perú en Washington D.C., en proyectos orientados a promover la identidad peruana en el exterior.

La coronación se llevó a cabo en el Teatro Municipal del Callao, en un acto que contó con la presencia de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, quien se encontraba en una visita oficial en esa ciudad, donde recibió las llaves del distrito.

Con este título, Luren Márquez Canales inicia formalmente su preparación para representar a Perú en Miss Universo 2026, con una plataforma mediática que respalda su proyección y una experiencia que combina comunicación, cultura y presencia internacional.