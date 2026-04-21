“Sí y Nights” consolida seis meses en cartelera con su formato de improvisación

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En una ciudad donde la oferta nocturna suele concentrarse en fines de semana, un espectáculo de improvisación ha logrado sostener funciones continuas durante seis meses, apostando por el humor en tiempo real y la participación del público. Se trata de “Sí y Nights”, una propuesta que se presenta cada martes en Velvet Room.

El formato del show se basa en la creación escénica en vivo, sin libreto previo, a partir de sugerencias del público. Cada función se construye de manera distinta, en función de los aportes de los asistentes, quienes pueden proponer palabras, lugares, emociones o anécdotas que sirven como punto de partida para el desarrollo de escenas e historias improvisadas.

La experiencia inicia con un video introductorio que establece la dinámica del espectáculo, seguido de un calentamiento conducido por el elenco. Durante aproximadamente 90 minutos, los improvisadores desarrollan una puesta en escena que combina elementos de comedia y música, en interacción constante con la audiencia.

De acuerdo con Suzette Reyes, anfitriona del proyecto, la iniciativa surgió como un experimento de corta duración. “Sí y Nights nació como un experimento de tres meses. Que hoy entremos rumbo al séptimo mes confirma que Santo Domingo tenía interés en propuestas distintas para las noches de entre semana”, expresó.

El elenco funciona bajo un formato rotativo e incluye a Laura Nanita, Gabi Balsells, Iván Aybar, Luinis Olaverría, Krystal Taveras, Carlos Cid, Gaby Tavares, Guille Valdez, Shakira Castillo, Abi De Óleo Franchesca Rodríguez, Francheska Peralta y Suzette Reyes.

La producción del espectáculo está a cargo de Carmen Cestero, Suzette Reyes y Robert Lizardo.

Las funciones se realizan semanalmente los martes en horario nocturno en Velvet Room, ubicado en la avenida Enriquillo, en Santo Domingo.