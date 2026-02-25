El 32% de la población definirá el desarrollo de la República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Especialistas en economía, desarrollo social y políticas públicas aseguraron que el futuro sostenible de República Dominicana depende de colocar a la niñez y la adolescencia en el centro de las decisiones macroeconómicas. Esta población representan el 32 % de la población nacional.

Una nota explicaque la afirmación surgió durante el panel “Análisis de Tendencias Económicas Emergentes para la Infancia y la Adolescencia”, organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en coordinación con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

“Las decisiones económicas que se toman hoy definirán las oportunidades o las limitaciones que enfrentarán millones de niños, niñas y adolescentes en el futuro. No se trata solo de crecer, sino de cómo ese crecimiento se traduce en bienestar, protección y derechos”, afirmó Carlos Correa Cordón, representante deUnicef en el país.

El texto expresa que el encuentro reunió a académicos, autoridades y especialistas para analizar cómo las transformaciones económicas marcadas por la digitalización, la automatización, la desglobalización, el alto endeudamiento, la transición verde y las restricciones fiscales impactan de manera directa el bienestar y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Carrera definió la relación entre economía e infancia como “un círculo virtuoso”, en el que la protección y el desarrollo de los niños fortalecen la sociedad y, a su vez, una economía más sólida genera mayores recursos para invertir en ellos.

“Si queremos realmente transformar el país, tenemos que invertir ahora. No podemos desaprovechar este momento”, enfatizó.

De su lado, Nelson David Chávez, director de Desarrollo y Planificación Sectorial del Ministerio de Economía, destacó que el país atraviesa un cambio demográfico significativo que obliga a repensar la planificación pública con enfoque etario y territorial.

La planificación nacional 2025 al 2028 articula metas priorizadas que impactan directamente a la niñez y la adolescencia. Hay unas 200 instituciones públicas, alguna tienen servicio a este grupo etario.