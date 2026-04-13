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En medio del mundo

5 momentos que evidencian lo vulnerable que es RD ante el clima

Las inundaciones masivas en el Cibao y el sur afectaron gravemente la agricultura, resaltando la necesidad de drenajes pluviales eficientes y planes de contingencia

A tres años del 4 de noviembre que sumergió a República Dominicana en dolor

A tres años del 4 de noviembre que sumergió a República Dominicana en dolor

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La República Dominicana, por su ubicación en el Caribe y la falta de planificación urbana, ha sido escenario de múltiples episodios que reflejan su fragilidad ante fenómenos climáticos extremos. Huracanes, tormentas, sequías e inundaciones urbanas han marcado la historia reciente del país, dejando pérdidas humanas y económicas de gran magnitud.

Huracán Georges (1998)

A 25 años del devastador huracán Georges sobre RD

A 25 años del devastador huracán Georges sobre RD

El paso del huracán Georges dejó más de 280 muertos y pérdidas superiores a los US$2,000 millones. El colapso de la infraestructura eléctrica y vial mostró la falta de preparación ante fenómenos de gran magnitud.

 Tormentas Noel y Olga (2007)

A 17 años de la tormenta Noel: un fenómeno que dejó al país bajo agua y luto

A 17 años de la tormenta Noel: un fenómeno que dejó al país bajo agua y luto

Ambas tormentas provocaron más de 200 fallecidos y miles de desplazados. Las inundaciones masivas en el Cibao y el sur afectaron gravemente la agricultura, resaltando la necesidad de drenajes pluviales eficientes y planes de contingencia.

 Huracán María (2017, efectos indirectos)

Puerto Rico sin luz y con inundaciones por el huracán María

Puerto Rico sin luz y con inundaciones por el huracán María

Aunque no impactó directamente, las lluvias intensas generaron inundaciones y deslizamientos. El episodio demostró que la cercanía de fenómenos regionales basta para afectar severamente al país.

Sequías prolongadas (2019-2020)

La reducción de caudales en presas y ríos afectó el suministro de agua potable y la producción agrícola. Las pérdidas en cosechas y ganadería evidenciaron la urgencia de políticas de gestión hídrica y adaptación al cambio climático.

 Inundaciones urbanas en Santo Domingo (2022-2026)

La CAASD informó que varios acueductos y campos de pozos están fuera de servicio por inundaciones y fallas eléctricas.

La CAASD informó que varios acueductos y campos de pozos están fuera de servicio por inundaciones y fallas eléctricas.

Las lluvias torrenciales han colapsado el tránsito y dañado viviendas y comercios. La deficiencia en drenajes pluviales y la construcción en zonas vulnerables agravan el impacto de cada aguacero.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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