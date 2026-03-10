72% de los dominicanos ya usa inteligencia artificial, según estudio global

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El uso de la inteligencia artificial (IA) continúa expandiéndose en República Dominicana. De acuerdo con el Global Public Confidence Study 2025, realizado a nivel internacional en 20 países por IRIS Network, el 72% de los dominicanos afirma haber utilizado herramientas de inteligencia artificial.

Para la realización de esta investigación internacional fueron consultadas cerca de 15,000 personas en 20 paises, lo que permitió comparar cómo distintas sociedades están adoptando y percibiendo el impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, el trabajo y la economía.

En el estudio, realizado junto con otras firmas internacionales de investigación de mercado de distintos países, participó la firma dominicana Strategy Solutions Latin America, empresa con 22 años de trayectoria en el análisis de mercados y comportamiento de consumidores.

En el caso de República Dominicana, la medición realizada en las ciudades de Santo Domingo y Santiago muestra que el uso de estas herramientas tecnológicas en el país se encuentra muy cerca del promedio global, que alcanza 73%.

Entre los principales hallazgos internacionales se destaca que el 91% de las personas ha escuchado sobre inteligencia artificial y el 73% ya ha utilizado herramientas basadas en esta tecnología, lo que confirma que la IA se está integrando rápidamente en la vida diaria de consumidores y empresas.

Sin embargo, solo el 44% de los encuestados considera que realmente entiende cómo funciona la inteligencia artificial, lo que evidencia una brecha significativa entre adopción tecnológica y comprensión.

En términos de percepción, el país presenta un nivel de optimismo neto de 17% sobre el impacto de la inteligencia artificial, ligeramente por debajo del promedio global de +24%, lo que refleja una visión positiva, aunque más moderada que en algunas regiones del mundo.

A nivel internacional, el estudio también revela diferencias importantes entre regiones. Los países del sudeste asiático presentan los niveles más altos de optimismo hacia la inteligencia artificial, mientras que varias naciones europeas muestran percepciones más cautelosas respecto a su impacto económico y laboral.

El CEO de Strategy Solutions Latin America, Juan José De Arrúe Ruiloba, destacó que los resultados del estudio ofrecen una visión estratégica sobre cómo las sociedades están interpretando el avance de la inteligencia artificial.

“Participar en este estudio global nos permite aportar la perspectiva de República Dominicana a una conversación internacional sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la economía, el trabajo y la sociedad”, señaló.

Strategy Solutions Latin America cuenta con 22 años de experiencia en investigación de mercado, desarrollando estudios y análisis estratégicos para empresas en sectores como salud, construcción, consumo, servicios financieros y experiencia del cliente.

La empresa representa en República Dominicana a IRIS Network, una de las redes globales más importantes de institutos independientes de investigación de mercado. Con 37 oficinas alrededor del mundo, la red permite realizar estudios internacionales combinando perspectiva global con conocimiento profundo de los mercados locales, gracias a la participación directa de los propietarios y la alta dirección de cada firma miembro.