Abinader afirma corruptos traicionan principios del PRM

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El presidente de la república Luis Abinader encabezó ayer el acto de celebración del XI aniversario de fundación del Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde llamó a la dirigencia a cuidar y eficientizar los fondos públicos, tras señalar que aquel que permite o participa en actos de corrupción es un traidor a los principios fundamentales que originaron la organización política.

Destacó los avances alcanzados en áreas estratégicas del país, incluyendo institucionalidad, seguridad, educación, desarrollo económico, transparencia e infraestructura.

Aseguró que el país está de pie, avanzando y transformándose, por lo que pidió a los presentes no volver atrás ni permitir que la desesperanza vuelva a gobernar. De acuerdo al mandatario, no se le puede entregar el futuro a quienes han fracasado con él.

“Con unidad venceremos, con principios gobernaremos y con trabajo transformaremos; es nuestro compromiso, nuestro legado y deber con el futuro”, afirmó durante el masivo evento realizado en la Gran Arena del Cibao.

Dijo que hoy más que nunca se debe ser militante de la democracia y guardianes de la institucionalidad, al señalar que sin instituciones no hay derecho y sin democracia no hay futuro. En un discurso de casi 40 minutos, Abinader Abinader recordó que la historia le ha enseñado que el retroceso se puede disfrazar de promesas, el autoritarismo se viste de modernidad y que la corrupción siempre busca camino para volver, pero no lo van a permitir, al afirmar que mientras otros países retroceden, la República Dominicana avanza.

“Donde otros generan confusión, nosotros ofrecemos certeza, donde hay duda y miedo, nosotros ofrecemos soluciones y esperanzas, y a los que quieran convertir la política en un mal espectáculo que no cuenten conmigo”, expresó.

“No somos iguales”

El mandatario resaltó su firme compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pasada y presente.

“En cuanto a la corrupción y la impunidad, algunos decían que nos creíamos moralmente superiores; hoy tienen una campaña para decir que todos somos iguales. Siento decirles que no somos iguales. Creamos un Ministerio Público independiente que ha eliminado la impunidad del pasado y la del presente. Hoy existe un gobierno que enfrenta la corrupción, no que la cubre. Quien permite o participa en actos corruptos es un traidor a uno de nuestros principios fundamentales”.

Antes, el presidente del partido oficialista, José Ignacio Paliza, destacó el origen de la organización, hace once años, en un contexto de crisis democrática.

Participaron en el encuentro, la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama, Raquel Arbaje, el expresidente Hipólito Mejía, los ministros de Turismo, David Collado, de Salud Pública, Víctor Atallah, de la Vivienda, Ito Bisonó y de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.

Además, el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, el director de Aduanas, Nelson Arroyo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, el director de Inapa, Wellington Arnaud, entre otros.