Abinader destituye a Rafael Féliz, rector del ITLA, tras denuncia de supuestos cobros irregulares

El presidente Luis Abinader destituyó este viernes al rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, mediante el decreto núm. 39-26.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del decreto, queda derogado el artículo 13 del decreto núm. 390-24, del 17 de julio de 2024, mediante el cual se designó a Féliz García como rector de esa institución de educación superior.

"La disposición forma parte de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y se enmarca dentro de los procesos de evaluación y fortalecimiento institucional impulsados por el Gobierno dominicano", dice un comunicado de la Dirección de Prensa de la Presidencia.

La destitución de Féliz García se da una semana después de que la periodista Nuria Piera revelara en su programa N Investiga revelara supuestos cobros irregulares a empleados, equivalentes al 5 % del salario, destinados, presuntamente, a sustentar el movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”.

Lo negó

De su lado, hace varios días, Féliz García negó que en la institución se realicen deducciones salariales con fines políticos u otros ajenos a sus funciones, en respuesta a informaciones difundidas recientemente en medios de comunicación y plataformas digitales.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que no existe ni ha existido disposición administrativa o procedimiento de nómina que autorice descuentos o retenciones de esa naturaleza.

La institución informó, además, que dispuso la verificación de sus procesos internos y remitió una comunicación formal a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), poniendo a su disposición la documentación necesaria para una revisión preventiva.