¿No viste el impreso? Resumen de las ediciones del 23 al 28 de febrero del Periódico Hoy
Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 23 de febrero de 2026 hasta la edición de ayer sábado 28 de febrero de 2026.
Edición Impresa, lunes 23 de febrero del 2026
Santiago se rindió ante los pies de Juan Luis
Santiago, la región norte, el país y los extranjeros que alcanzaron a conseguir una boleta disfrutaron del concierto “Entre mar y palmeras”, protagonizado por el afamado cantautor dominicano Juan Luis Guerra y su agrupación 4-40.
José Alfredo Espinal
Edición Impresa, martes 24 de febrero del 2026
Autoridades dicen habilitan 80 % sistema tras fallo eléctrico total
Anoche el servicio eléctrico nacional había sido restablecido en un 80 %, luego de una falla mayor registrada en la mañana en el Sistema Interconectado (SENI), lo que provocó la salida del sistema de electricidad en gran parte del territorio, sin embargo reportes recibidos desde distintos puntos del país indican que fue un apagón general.
EMILIO GUZMÁN M.
Edición Impresa, miércoles 25 de febrero del 2026
¿Vas a usar la Línea 2C del Metro? Aquí están los horarios, estaciones y lo que necesitas saber
Este martes quedó inaugurada oficialmente la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta el kilómetro 9 de la autopista Duarte con la entrada de Los Alcarrizos.
En esta primera etapa, el servicio operará de manera gratuita hasta Semana Santa y funcionará en un horario especial.
Merilenny Mueses
Edición Impresa, jueves 26 de febrero del 2026
Descongestionar los centros del tercer nivel es prioridad del SNS
El doctor Julio Landrón, director Ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS) manifestó que una de sus tareas primordiales es descongestionar los hospitales de segundo y tercer nivel para lo cual la atención primera tendrá un apoyo preponderante en este año.
Odalis Mejía