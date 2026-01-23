Participación Ciudadana valora acompañamiento de Iglesia en lucha corrupción

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La coordinadora de Participación Ciudadana (PC), Leidy Blanco, consideró ayer “esencial” el acompañamiento de la Iglesia y de todos los sectores en los esfuerzos por un país más transparente y el fin de la impunidad, para lo cual dijo, se requieren “juicios oportunos y consecuencias reales para los actos de corrupción”.

Asimismo, lamentó que jóvenes en posiciones públicas como el director del ITLA, “repitan inconductas pasadas”, como la de obligar a servidores a entregar parte de su salario para campaña política.

Recordó que todos los dominicanos,” la sociedad en su conjunto tiene grandes preocupaciones porque el tema de la corrupción sigue latente con el caso SeNaSa”, el cual dijo, “es el que más ha dolido por lo que significa no recibir el derecho a la salud”.

En ese sentido, la coordinadora del movimiento cívico dijo que es bueno que la Iglesia acompañe a la sociedad dominicana con este tema, “porque aquí estamos hablando que está la persecución a la corrupción , pero yo creo que hay que seguir apostando a que tengamos el fin de la impunidad”.

Afirmó que la única manera de lograr ese objetivo “es con juicios oportunos, acelerados, garantizando derechos, pero siempre que tengamos consecuencias a los actos de corrupción.”