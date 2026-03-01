Curiosidades de marzo: desde un eclipse lunar hasta el inicio de la primavera

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Marzo es un mes rebosante de colores y simbolismos. No es casualidad: es el mes en que nació Vincent van Gogh (30 de marzo de 1853), uno de los pintores más vibrantes de la historia, y también el que marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte.

Aquí te decimos las fechas especiales que marcan el mes

Eclipse lunar total

De acuerdo con la NASA, el 3 de marzo de 2026 la Luna entrará completamente en la sombra de la Tierra, produciendo un eclipse lunar total. Será el primero visible en América desde marzo de 2025.

Durante el fenómeno, la región de visibilidad se desplazará hacia el oeste. En los límites de esa franja, algunos observadores podrían ver solo una parte del eclipse, ya sea porque la Luna se esté ocultando o comenzando a salir en el horizonte mientras ocurre el evento.

Inicio de la primavera

Según el Observatorio Astronómico Nacional, la primavera de 2026 en el hemisferio norte comenzará el 20 de marzo a las 15:46 (hora oficial peninsular española).

La estación durará aproximadamente 92 días y 18 horas, y finalizará el 21 de junio con la llegada del verano. Astronómicamente, marca el equinoccio, cuando el día y la noche tienen prácticamente la misma duración.

Natalicio de Francisco del Rosario Sánchez

El 9 de marzo de 1817 nació Francisco del Rosario Sánchez, figura clave de la independencia dominicana.

Aunque no formó parte de la fundación de La Trinitaria, asumió un rol determinante en el movimiento independentista junto a Juan Pablo Duarte, consolidándose como uno de los Padres de la Patria.

Pandemia de COVID-19

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el COVID-19 como pandemia global. La decisión marcó un antes y un después en la historia contemporánea, dando inicio a una crisis sanitaria, económica y social de alcance mundial.

Día Internacional de la Mujer

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha clave en la lucha por la igualdad de derechos.

Según las Naciones Unidas, sus raíces están vinculadas a protestas históricas y movimientos obreros, incluyendo manifestaciones de mujeres durante la Revolución Francesa y huelgas laborales del siglo XX.