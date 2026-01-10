Abinader entregará obras hoy en Las Matas de Farfán

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader inaugurará hoy varias obras de gran impacto social y económico en Las Matas de Farfán, en San Juan, incluidos la ampliación del acueducto y una planta de tratamiento.

Una comunicación de Presidencia señala que el mandatario dejará en funcionamiento un centro educativo, la ampliación del acueducto y su planta de tratamiento, el mercado municipal y realizará una visita a una zona franca, como parte de la agenda gubernamental orientada a mejorar la calidad de vida de esa población.

La agenda, refiere el texto, inicia a las 11:00 de la mañana, con la entrega del Centro Educativo León Romilio Rodríguez Ventura, en Carrera de Yegua.

Luego, el gobernante realizará una visita a la Zona Franca Alegría FARMS, donde conocerá las operaciones de esa empresa y su aporte a la generación de empleos, al desarrollo productivo local y al fortalecimiento del sector agroindustrial de San Juan.

También entregará un acueducto y una planta de tratamiento y concluirá con la inauguración del mercado municipal, una infraestructura destinada a dinamizar la economía.