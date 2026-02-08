Abinader presenta Ruta del Encuentro: estratégica para posicionar RD como destino histórico-cultural

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Luperón, Puerto Plata.–El presidente Luis Abinader presentó este domingo la Ruta del Encuentro de Dos Civilizaciones en el Parque Histórico La Isabela, con el objetivo de rescatar, proteger y poner en valor el trayecto histórico original del siglo XV, posicionando a la República Dominicana como un referente histórico-cultural de alcance global.

La Ruta del Encuentro consiste en un recorrido de aproximadamente 450 kilómetros, diseñado bajo estándares internacionales, que conecta la costa norte del país con Santo Domingo, integrando patrimonio histórico, arqueológico, cultural y natural en una experiencia turística sin precedentes en la región. El trayecto se estructura en tres grandes tramos, iniciando en la provincia de Puerto Plata, específicamente en el Parque Histórico La Isabela —primer asentamiento europeo en América— y culminando en el Distrito Nacional, epicentro político y cultural del país.

Durante el acto, el presidente Abinader destacó que la Ruta del Encuentro representa una apuesta estratégica para elevar el patrimonio dominicano a estándares internacionales, fortaleciendo la identidad nacional, diversificando la oferta turística y creando nuevas oportunidades de empleo e inversión en los territorios impactados.

Señaló la importancia histórica de La Isabela, indicando que, aunque estudiada antes, nunca se había detallado la creación de un camino histórico asociado. Se remozaron la iglesia, el museo y otras instalaciones, consolidando el lugar como uno de mayor valor histórico de América y un atractivo para estudiantes y turistas. En ese sentido resaltó que La Isabela Histórica posee un valor superior al de muchos lugares turísticos, siendo un camino único en la región que combina historia, cultura y raíces religiosas.

El proyecto, inspirado en el Camino de Santiago, permitirá recorrer entre 20 y 30 kilómetros diarios con estadías en hostales locales, fortaleciendo la economía comunitaria y garantizando seguridad a los visitantes. El mandatario enfatizó la colaboración de la Academia de Historia, los ayuntamientos y el Gobierno Español para asegurar precisión histórica y respeto cultural.

Al finalizar el presidente Abinader anunció que, una vez completado el primer tramo en La Isabela, tiene previsto invitar al rey de España a recorrerlo, destacando la relevancia internacional y cultural del proyecto.

Colaboración y recuperación integral

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó la importancia histórica de La Isabela y el solar de las Américas, subrayando que bajo el gobierno de Abinader se ha iniciado un proceso de recuperación integral que incluye remodelación de la iglesia, restauración del museo y recuperación de senderos que dan acceso a las ruinas.

Paliza explicó que la Ruta del Encuentro rescata un trayecto de conquista y encuentro cultural, identificando más de 60 hitos y promoviendo el turismo religioso, ecológico y cultural. Señaló que el proyecto articula esfuerzos públicos y privados en Puerto Plata, Valverde y Santiago, con proyecciones futuras hacia Jánico, Cotuí y la Nueva Isabela, y se encuentra en trámite la declaración del lugar como Patrimonio de la Humanidad.

De su lado, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, reafirmó el compromiso con la preservación del patrimonio dominicano e indicó que iniciativas como la Ruta del Encuentro promueven el turismo cultural, ofreciendo experiencias más allá de playas y paisajes.

Dijo que siguiendo la visión del presidente Luis Abinader, el Gobierno transforma el entorno histórico, cultural y turístico de la zona, destacando su relevancia como puerta del Nuevo Mundo y mostrando el potencial cultural y económico del país.

Por su parte, el ministro de Turismo destacó que la actividad de este domingo refleja la disposición del presidente Abinader de impulsar el turismo cultural desde los primeros 100 días de su gestión, con resultados visibles en la revitalización de espacios históricos y el fortalecimiento de la oferta turística.

Patrimonio y trazado histórico

El director Nacional de Patrimonio Monumental, Juan Mubarak, recordó que La Isabela fue fundada por Cristóbal Colón el 6 de enero de 1496 como el primer asentamiento europeo en América, con fines estratégicos, económicos y militares. Introdujo cultivos como la caña de azúcar y especies foráneas, dejando restos arqueológicos como la Casa Fuerte, iglesias, enterramientos y un astillero donde se construyó la nave La India. Señaló que, aunque el asentamiento fue breve, la Ruta del Encuentro permitirá rescatar y aprovechar su valor histórico y cultural, promoviendo turismo religioso, ecológico y cultural.

El viceministro de Presidencia, Camel Curi, explicó que la ruta busca transformar el trazado histórico desde La Isabela hasta Jánico en un proyecto nacional de valor cultural, religioso, ecológico y turístico, con el apoyo del Gobierno, la Iglesia, las comunidades locales y el sector privado.

Curi detalló que se desarrollarán atracciones, senderos interpretativos, ruinas arqueológicas y fortalezas históricas, transformándolas en destinos turísticos integrales. La ejecución se dividirá en tres etapas estratégicas: Tramo A (La Isabela – Jánico), Tramo B (Jánico – Cotuí) y Tramo C (Cotuí – Santo Domingo), priorizando la preservación del patrimonio y generando desarrollo económico local, con miras a consolidar la ruta como un proyecto de alcance internacional.

La Ruta del Encuentro de Dos Civilizaciones consolida la visión del Gobierno de crear una experiencia turística histórica de clase mundial, que conecta pasado y presente, preserva la memoria colectiva y proyecta a la República Dominicana como un destino cultural único en el Caribe y América Latina.

Acompañaron al presidente la gobernadora Claritza Rochtte; la senadora Ginette Bournigal; el Nuncio Apostólico en la República Dominicana, monseñor Piergiorgio Bertoldi; y la embajadora del Reino de España, Lorea Arribalzaga Ceballos, entre otras personalidades.