Luis Abinader presenta la ambiciosa Meta RD 2036

En el segundo discurso de rendición de cuentas correspondiente a su segundo mandato, pronunciado ante la Asamblea Nacional al conmemorarse el 182 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente Luis Abinader destacó los avances de su gestión y trazó la ruta hacia el desarrollo del país bajo la iniciativa Meta RD 2036.

El mandatario recordó el legado de los padres fundadores Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, resaltando que la construcción de una patria digna es una responsabilidad permanente de cada generación.

“Cada 27 de febrero, la República Dominicana celebra con orgullo su origen. Esta no es solo una fecha marcada en el calendario, es el latido más profundo de nuestra identidad. Es el día en que recordamos que un grupo de jóvenes, armados únicamente con su fe en la libertad, decidió que esta tierra no sería simplemente un territorio, sino una patria. Una patria que debía resguardarse con sacrificio, construirse con dignidad y honrarse con trabajo”, expresó el jefe de Estado ante los miembros de la Asamblea Nacional.

El presidente resaltó que la rendición de cuentas constituye un acto de compromiso democrático sustentado en la transparencia, el cumplimiento de la palabra empeñada y el trabajo constante en favor del bienestar colectivo.

Durante su intervención, señaló que, aunque la República Dominicana ha demostrado fortaleza al mantener el crecimiento económico incluso en contextos internacionales adversos, el desafío actual va más allá de crecer.

“Por décadas, la República Dominicana ha demostrado una fortaleza notable crecer cuando el entorno internacional era adverso. Hemos sabido resistir crisis financieras, choques externos y momentos de incertidumbre global. Ese crecimiento fue importante, fue necesario y sentó bases valiosas. Pero el desafío de nuestra generación es distinto. Hoy no basta con crecer, hoy el reto es cómo crecemos y para quién crecemos”, afirmó.

En ese sentido, anunció que el Gobierno impulsa la Meta RD 2036, una estrategia orientada a convertir al país en una nación desarrollada en el plazo de una generación. Explicó que esta hoja de ruta se fundamenta en el aumento de la productividad, la innovación, el fortalecimiento del capital humano y la consolidación de un Estado más eficiente.

El mandatario indicó que duplicar el tamaño real de la economía dominicana no es un objetivo abstracto, sino una meta concreta que se traducirá en más empleos formales, mejores salarios, reducción de la pobreza, fortalecimiento de la clase media y servicios públicos de mayor calidad.

Asimismo, destacó que ya está en marcha una segunda generación de reformas estructurales, orientadas a elevar la productividad y superar de manera definitiva llamada la trampa del ingreso medio.

“Meta RD 2036 no es un plan para el futuro lejano. Es una estrategia que ya está en ejecución”, concluyó el presidente, reafirmando su compromiso de seguir construyendo, junto al pueblo dominicano, una patria basada en la equidad, el desarrollo y las oportunidades para todos.