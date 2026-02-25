UASD inviste 2,366 profesionales; Wilson Camacho se gradúa Magna Cum Laude en Sociología

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, sumó este miércoles un nuevo logro a su trayectoria profesional al graduarse con honores Magna Cum Laude en la licenciatura en Sociología durante la investidura ordinaria de grado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Camacho alcanzó un índice académico de 91.7 puntos, lo que le valió el reconocimiento a la excelencia académica en una ceremonia en la que fueron investidos 2,366 nuevos profesionales de distintas áreas del conocimiento.

La investidura estuvo dedicada al natalicio del patricio Matías Ramón Mella y fue celebrada en la Plaza Héroes de Abril, encabezada por el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo.

Durante la ceremonia, fueron reconocidos los graduandos con los índices más altos, incluyendo distinciones Summa Cum Laude y Magna Cum Laude en distintas facultades, como reflejo del compromiso institucional con la excelencia académica.

Investidura dedicada a la identidad nacional

En el acto, el rector Beltrán Crisóstomo destacó que dedicar la graduación a Mella reafirma el compromiso de la academia estatal con la memoria histórica, la identidad nacional y la defensa de la autonomía universitaria.

Asimismo, anunció que próximamente será inaugurado un moderno centro de multiservicios que integrará áreas como Registro, Admisión, Reválida y Convalidaciones, con el objetivo de agilizar trámites digitales bajo el principio de “burocracia cero”.

La ceremonia concluyó con el juramento de los nuevos profesionales y la entonación de los himnos Nacional, Universitario y a Mella, marcando el inicio de una nueva etapa para los graduandos, entre ellos Wilson Camacho, quien ahora suma a su trayectoria pública un nuevo título universitario con honores.