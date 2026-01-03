Metro de Santo Domingo suspende servicio en tramo de la Línea 1, esta es la razón

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó este viernes la suspensión temporal del servicio en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, en el tramo comprendido entre las estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingó, debido a labores de mantenimiento en la vía catenaria.

La medida, que busca garantizar la seguridad de los usuarios, se ejecuta aprovechando el bajo flujo de pasajeros en estas fechas. Durante el período de suspensión, se habilitarán servicios gratuitos de la OMSA para cubrir el trayecto entre las estaciones Hermanas Mirabal y Mamá Tingó.

El servicio regular será restablecido el sábado 3 de enero de 2026, según precisó el Departamento de Comunicaciones de la OPRET.

La institución pidió disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar y agradeció la comprensión de los usuarios, reiterando su compromiso con la seguridad y eficiencia del sistema de transporte masivo.