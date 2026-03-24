Certificación vehicular del Plan Piloto online

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La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó ayer que a partir de la fecha, se podrán agendar en línea la cita para la certificación o verificación vehicular del Plan Piloto, un proceso que anteriormente solo se efectuaba de forma presencial, lo que permitirá eliminar intermediarios, facilitar el acceso al servicio y que los propietarios gestionen su proceso de manera directa a través de la plataforma.

El anuncio fue realizado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al término de la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Raful explicó que este nuevo sistema garantiza un proceso más eficiente y transparente, evitando cualquier tipo de alteración.

Indicó que los detalles de su funcionamiento serán ampliados hoy, a las 11:00 de la mañana, en el Palacio de la Policía Nacional.

La funcionaria ofreció la información, tras concluir la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

En tanto, el general Juan Gabriel Gautreaux Martínez, director de tecnología de la institución del orden, detalló que el servicio está a la disposición a través del portal servicios.pn.gob.do, donde se podrá realizar la solicitud, efectuar el pago en línea, cargar los documentos requeridos y agendar una cita para acudir al centro de inspección. Posteriormente, recibirán la certificación electrónica.

Una vez agendada la cita, los vehículos deberán ser llevados al Centro Nacional de Retención de Vehículos (Cenarve), ubicado en la avenida Circunvalación de Santo Domingo.